Tennis, Sonego subito fuori a Indian Wells: ko contro Kubler in due set

INDIAN WELLS (STATI UNITI D'AMERICA) - Termina già al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego a Indian Wells, torneo Atp 1000 in corso di svolgimento sui campi in cemento degli Stati Uniti d'America. Il tennista torinese ha perso contro l'australiano Jason Kubler con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un'ora e 54' di partita. L'Italia, dunque, saluta il primo tennista impegnato nel torneo. Sonego, dopo aver perso il servizio nel gioco decisivo nel primo set, è stato praticamente perfetto nel secondo, ma anche l'avversario non ha sbagliato un colpo, pertanto la sfida si è protratta fino al tiebreak, dove l'azzurro ha commesso qualche imprecisione mentre l'australiano ha mantenuto la lucidità necessaria per portare a casa la partita.