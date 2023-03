Tennis, Berrettini eliminato all'esordio a Indian Wells

Continua il momento negativo di Matteo Berrettini. L'azzurro è stato subito eliminato all'esordio del torneo "Bnp Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sul cemento di Indian Wells, in California. Berrettini è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel (103 al mondo) al terzo set dopo oltre due ore e mezza di gioco: dopo aver perso il primo al tie-break, il romano ha vinto senza problemi il secondo ma ha dovuto cedere in quello decisivo non senza rimpianti. Il punteggio finale per il giapponese è 7-6 (5), 0-6, 6-3.