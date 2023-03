Per la terza volta di fila, Jannik Sinner approda al terzo turno del 'BNP Paribas Open', primo Masters 1000 stagionale che si sta disputando ad Indian Wells, in California. Il n.13 del ranking ed 11 del seeding è entrato in gara direttamente al secondo turno battendo 6-3 7-6, in un’ora e 34 minuti di partita, il francese Gasquet. Al terzo turno Sinner attende il vincente della sfida - in programma stanotte - tra Lorenzo Musetti, n.21 del ranking e 19 del seeding, e Adrian Mannarino, n.68 Atp.