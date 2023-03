Tennis, Sinner agli ottavi di Indian Wells: Mannarino ko, ora Wawrinka

L'azzurro si libera in due set del francese e avanza nel torneo entrando dove affronterà lo svizzero per cercare di strappare il pass per i quarti

14 . 03 . 2023 07:32 1 min sinnerindian wellsMannarino

© Getty Images

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - E' ancora un super Jannik Sinner quello che raggiunge gli ottavi di Indian Wells per il terzo anno di fila. A pagare il conto contro l'altoatesino è il francese Adrian Mannarino sconfitto 7-6(7) 6-4 e così l'azzurro entra nella top 16 del circuito californiano dove ad attenderlo ci sarà Stan Wawrinka. Undicesima vittoria in altrettanti incontri con avversari fuori dalla Top 50 nel ranking ATP per Sinner contro un Mannarino, che ha avuto problemi con la tensione delle corde delle sue racchette nella parte finale del match e che ha subito invece l'undicesima sconfitta di fila contro un Top 20. Sinner agli ottavi di Indian Wells Sinner, che ha vinto l'82% di punti quando ha servito la prima e il 79% con la seconda, non ha concesso palle break, salvando un set point sul 5-6 nel tie-break del primo set. Poi nel secondo, sul 4-4, è arrivata la sterzata decisiva con l'altoatesino capace di sfriuttare l'occasione per rubare il servizio che lo ha lanciato verso la conquista dell'incontro chiuso con uno smash, il suo quindicesimo vincente, sul match point. Ora Sinner incontrerà nuovamente Wawrinka, dominato a Rotterdam un mese fa nel più recente confronto diretto. Lo svizzero ha sorpreso il diciannovenne Holger Rune 6-2 6-7(5) 7-5. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Musetti, lo sfogo dopo Indian Wells Trevisan aout a Indian Wells Tutte le news di Tennis

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi