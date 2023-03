Sinner e la frase urlata al suo allenatore: mentalità vincente

INDIAN WELLS (STATI UNITI D'AMERICA) - Jannik Sinner batte Mannarino 7-6 6-4 e vola agli ottavi di finale di Indian Wells , dove, nella notte italiana tra martedì e mercoledì, affronterà lo svizzero Stan Wawrinka . Il tennista altoatesino ha fatto tre su tre contro il francese ma non ha sfoderato una prestazione del tutto convincente, merito anche dell'avversario che, forte anche della grande esperienza (ha 13 anni più di Sinner) e della capacità di non dare punti di riferimento, ha reso la vita complicata all'italiano. Il 21enne di San Candido si troverà ora di fronte l'elvetico e i precedenti tra i due sono in perfetto equilibrio (2-2), con l'azzurro che ha pareggiato i conti poche settimane fa a Rotterdam. L'altro successo risale a Wimbledon 2022, mentre Wawrinka aveva vinto i primi due scontri diretti agli US Open 2019 e in Belgio lo stesso anno.

Sinner già carico per la sfida a Wawrinka: la frase urlata a Vagnozzi

La sfida, dunque, si preannuncia molto interessante, con Sinner che sembra già piuttosto carico. Al termine del match contro Mannarino, infatti, non è passata inosservata la frase urlata verso il proprio allenatore: mentre salutava il pubblico dopo il matchpoint, tornando verso la propria panchina ha cercato con lo sguardo il suo angolo strillando agli indirizzi del suo coach, Simone Vagnozzi: "Vagnoo! Andiamo al campo!". Nemmeno il tempo di esultare, dunque, che l'altoatesino vuole già tornare in campo per preparare il match contro Wawrinka. Un segnale forte della mentalità vincente del ragazzo, probabilmente non del tutto soddisfatto della partita disputata contro Mannarino.

Le parole di Sinner dopo la vittoria contro Mannarino

Al termine del match contro il francese, Sinner ha commentato: "Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza oggi ed era quello che serviva. Mannarino è un giocatore molto difficile da affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria ma devo alzare il livello. Io e Stan (Wawrinka ndr) ci conosciamo molto bene. Sarà sicuramente una partita difficile. Sta giocando davvero molto bene, sente di nuovo grande fiducia, ha vinto delle belle partite. Poi qui gioca molto bene, le condizioni gli piacciono. Speriamo sia un bel match".