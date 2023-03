Indian Wells, Alcaraz vince e sono 100 in carriera: Griekspoor ko

INDIAN WELLS - Carlos Alcaraz vince e festeggia la 100esima vittoria della sua carriera. Lo spagnolo, numero uno del seeding, ha sconfitto per 7-6, 6-3 l'olandese Griekspoor qualificandosi per gli ottavi di finale del Master 1000 di Indian Wells. Alcaraz raggiunge la centesima vittoria alla partita numero 132, una gara in più rispetto alla leggenda McEnroe che raggiunse quota 100 con solo 31 match persi. Griekspoor è rimasto attaccato al match per tutto il primo set, salvando due palle break nel terzo game per poi garantirsi il tie-break. Ma nel gioco decisivo Alcaraz ha alzato il ritmo del suo tennis conquistando il tie-break per 7 punti a 4 e poi volando avanti 3-0 a inizio di secondo set, chiuso poi sul 6-3 finale per il giovane spagnolo.