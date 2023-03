Kyrgios difende Rune: "Con te fratello". Che frecciatina a Wawrinka!

Sarà Sinner contro Wawrinka agli ottavi di Indian Wells . Una bellissima sfida per la quale l'altoatesino si sta preparando al meglio dopo aver battuto 7-6 6-4 il francese Mannarino. Nei precedenti tra i due regna un perfetto equilibrio con due vittorie a testa: dopo che lo svizzero aveva vinto i primi due scontri diretti agli US Open 2019 e in Belgio lo stesso anno, l'azzurro ha avuto la meglio a Wimbledon 2022 e poche settimane fa a Rotterdam. Intanto Stan ha dovuto lottare, e non poco, per strappare il pass per gli ottavi superando 6-2 6-7 7-5 Rune .

Alta tensione tra Rune e Wawrinka

Un match vibrante in tutti i sensi. In realtà tutto era partito lo scorso anno a Parigi-Bercy, quando il giovane danese aveva esagerato con i festeggiamenti dopo la vittoria. Un atteggiamento che non era piaciuto al veterano svizzero che aveva commentato: "Ti consiglio di smetterla di comportarti come un bambino in campo". Wawrinka, però, si è preso la rivincita in campo a Indian Wells: la partita è andata avanti senza particolari polemiche, ma la temperatura si è alzata quando i due si sono trovati uno di fronte all'altro a stringersi la mano sottorete. Rune, infatti, ha chiesto all'avversario se avesse qualcosa da dirgli stavolta, mentre l'elevetico ha replicato: "No, cosa vuoi che ti dica".

Kyrgios sul siparietto Rune-Wawrinka a Indian Wells

Un siparietto che Kyrgios ha voluto commentare sui propri social. L'australiano, nonostante sia lontano dai campi per un infortunio, è sempre attento alle varie dinamica e non ha perso l'occasione per intervenire su quanto accaduto prendendo le parti del danese. Postando la foto dei due, infatti, ha commentato: "Hahahaha Sì. Va tutto bene quando vinci... tipico. Sono con te, fratello". La stories è poi stata condivisa anche da Rune sul proprio profilo.