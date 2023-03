Tennis, Sinner super: batte Wawrinka e vola ai quarti di Indian Wells

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Per la prima volta in carriera Jannik Sinner conquista i quarti di finale di Indian Wells. Nella notte italiana, infatti, il 21enne di San Candido ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un'ora e mezza di partita. A dispetto del risultato finale, è stato un match combattuto, con l'azzurro che è parso in grande spolvero e in grado di risponde colpo su colpo all'avversario. "Oggi il punteggio è bugiardo - ha ammesso l'italiano dopo la partita -.Penso che entrambi abbiamo giocato molto bene, ci sono stati molti scambi lunghi, lui mi è sempre stato molto vicino. È stata davvero una partita molto difficile, sono felice di essere ancora in corsa". Terzo successo consecutivo per Sinner contro Wawrinka: dopo che l'elvetico aveva portato a casa i primi due incontri agli US Open 2019 e in Belgio lo stesso anno, l'italiano infatti ha avuto la meglio a Wimbledon 2022, poche settimane fa a Rotterdam e appunto nella notte californiana portandosi così avanti nel bilancio degli scontri diretti.