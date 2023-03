Tennis, Indian Wells: Swiatek e Sabalenka volano ai quarti

Il tabellone si delinea: le sfide dei quarti, con le semifinali sullo sfondo

Nella parte alta del tabellone, andrà in scena il primo quarto di finale fra Swiatek (campione in carica) e Cirstea, con la vincitrice che incontrerà in semifinale la vincente dell'altra sfida fra Muchova e Rybakina. Nella parte bassa, invece, se la vedranno Sakkari contro Kvitova e Gauff contro Sabalenka per la seconda semifinale. Potenzialmente, Iga e Aryna potrebbero quindi incontrarsi in finale, essendo le prime due teste di serie del torneo.