Tennis, Bolelli e Fognini eliminati ai quarti di Indian Wells

INDIAN WELLS (STATI UNITI D'AMERICA) - Il sogno californiano di Simone Bolelli e Fabio Fognini si interrompe ai quarti di finale. Al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, infatti, la coppia italiana è stata sconfitta dagli statunitensi Jack Sock e John Isner con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un'ora e 10'. I doppisti americani, dunque, per il secondo anno consecutivo volano in semifinale dove dovranno vedersela contro l'indiano Bopanna e l'australiano Ebden, vittoriosi per 6-4 7-5 contro i canadesi Auger-Aliassime e Shapovalov. Nelle ultime 24 partite giocate in doppio, anche con partner diversi, Isner ha ottenuto 20 vittorie, Sock invece 17.