Indian Wells, diretta Sinner-Alcaraz: dove e quando vedere la semifinale

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Che siano i due grandi prospetti del tennis del futuro è sotto gli occhi di tutti, ma per l'ennesima dimostrazione Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono pronti per sfidarsi nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il 21enne altoatseino è voglioso di prendersi la rivincita sul murciano, sei mesi dopo il quarto di finale degli Us Open dove Alcaraz ebbe la meglio al termine di una battaglia di 5 ore e 15', passata alla storia come la seconda partita più lunga nella storia del torneo. Nei cinque precedenti lo spagnolo è avanti 3-2, ma l'unica finale, quella di Umago, è andata a Sinner. Certo per Alcaraz, che nei quarti si è sbarazzato di Felix Auger-Aliassime, ci sarà uno stimolo ulteriore: vincendo questo torneo tornerebbe n.1 del mondo. Sinner, a sua volta, ha eliminato il campione in carica, lo statunitense Taylor Fritz, n.5 del ranking Atp, e ha tanta voglia di vincere questi Indian Wells.

Sinner-Alcaraz, quando e dove seguire la semifinale

Questo è il programma di sabato 18 marzo del torneo 1000 di Indian Wells. Non prima delle ore 21 scenderanno in campo Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, a seguire giocheranno Sinner e Alcaraz. L'incontro, quindi, non inizierà prima delle ore 22. La semifinale si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Non è assolutamente prevista la diretta in chiaro. In streaming si potrà seguire tramite Sky Go e Now.