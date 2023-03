Tennis, Berrettini vola ai quarti a Phoenix: battuto Vukic

Massimo risultato con il minimo sforzo per Matteo Berrettini che ha staccato il pass per i quarti di finale dell'"Arizona Tennis Classic", ricchissimo torneo Challenger 175 (nuova categoria introdotta per il 2023) dotato di un montepremi di 220mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Phoenix Country Club della capitale dell'Arizona. Il 26enne romano, n.23 Atp e prima testa di serie del torneo (wild card), dopo il doppio 6-4 rifilato nel derby d'esordio a Mattia Bellucci, n.150 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, ha battuto 7-5 7-6(5), in un'ora e quaranta minuti di partita, l'australiano Aleksandar Vukic, n.186 del ranking, promosso dalle qualificazioni, che all'esordio nel main draw aveva eliminato in tre set Matteo Arnaldi, n.115 ATP.