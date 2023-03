Tennis, Djokovic salta Miami: visto negato

Nuovo stop per Djokovic, costretto a saltare anche il Masters 1000 di Miami, dopo la mancata presenza agli Indian Wells. Al tennista serbo, numero uno al mondo, è stato negato di nuovo il visto dagli Usa: fino al 10 aprile i cittadini stranieri che vogliono entrare nel Paese devono essere vaccinati contro il Covid, requisito che Djokovic, per le sue note posizioni a riguardo, non soddisfa. James Blake, direttore del torneo, ha dichiarato: "Abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo provato a parlare col governo, a ottenere un'esenzione per Novak ma non è stato possibile". A questo punto Djokovic dovrebbe tornare in campo nel Masters 1000 di Montecarlo, al via il 9 aprile.