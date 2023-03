Tennis, Sinner si ferma a Indian Wells: ko in semifinale con Alcaraz

INDIAN WELLS (California) - Niente finale a Indian Wells per Jannik Sinner. Sfuma l'obiettivo all'Atp Masters 1000 per l'altoatesino, sconfitto 7-6 6-3 da Carlos Alcaraz in un'ora e 54 minuti di gioco nella seconda semifinale del torneo. Decisivo il servizio, con Sinner che ha messo in campo il 50% di prime palle a differenza del 72% dello spagnolo.