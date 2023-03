Tennis, Berrettini eliminato a Phoenix: fuori ai quarti contro Shevchenko

Matteo Berrettini si ferma ai quarti di finale dell'"Arizona Tennis Classic", ricchissimo torneo Challenger 175 (nuova categoria introdotta per il 2023) dotato di un montepremi di 220mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Phoenix Country Club della capitale dell'Arizona. Il tennista romano, numero 23 del ranking Atp e prima testa di serie del torneo (wild card), ha ceduto per 6-4 3-6 6-3, dopo due ore di lotta, al russo Alexander Shevchenko, numero 132 ATP, proveniente dalle qualificazioni.