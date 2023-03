Tennis, Alcaraz trionfa a Indian Wells: Medvedev ko in finale

INDIAN WELLS (California) - Il titolo del BNP Paribas Open di Indian Wells, in California, lo conquista Carlos Alcaraz, che dopo aver eliminato Sinner in semifinale ha anche battuto Daniil Medvedev nell'epilogo del torneo americano, con il punteggio di 6-3, 6-2. Il 19enne spagnolo riconquista così il numero 1 della classifica mondiale Atp, sorpassando Novak Djokovic. Il serbo si è ritirato da Indian Wells prima dell'inizio della competizione, quando non ha potuto ottenere l'ingresso negli Stati Uniti in quanto non vaccinato per il Covid-19. L'anno scorso, Alcaraz è diventato il più giovane a raggiungere il numero 1 nella storia dell'Atp dopo il suo titolo agli US Open.