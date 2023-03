Torino capitale del tennis: a maggio il Super Challenger

Torino ha in serbo un’altra splendida sorpresa per tutti gli appassionati di tennis . Dal 14 al 20 maggio sui campi in terra battuta del Circolo della Stampa Sporting è in programma il “Piemonte Open Intesa Sanpaolo” , evento premium della neonata categoria Challenger 175. A pochi mesi di distanza dalla terza edizione italiana delle Nitto ATP Finals , e a pochi metri da quel Pala Alpitour che con i suoi giochi di luci a novembre accende Torino e gli appassionati provenienti da ogni angolo del mondo, campioni affermati e giovani speranze del circuito ATP si sfideranno per il trofeo del neonato evento torinese, pezzo pregiato del rinnovato circuito ATP Challenger. Dirigendosi verso nord, i giocatori usciti di scena nei primi giorni della grande kermesse del Foro Italico troveranno sui campi dello storico circolo torinese le condizioni ideali per conquistare punti preziosi validi per la classifica mondiale. Storia di pochi giorni fa la decisione emblematica di Matteo Berrettini di giocare a Phoenix un torneo della stessa categoria.

Il torneo, che in Intesa Sanpaolo ha trovato il Title Partner, è stato presentato ufficialmente questa mattina presso la ‘Sala Pianoforte’ del club. Con l’occasione è stata presentata anche l’iniziativa rivolta agli Istituti scolastici del territorio; durante la settimana del torneo uno dei campi da gioco del Circolo della Stampa Sporting sarà dedicato, infatti, allo Young Village con l’obiettivo di avvicinare al tennis le scolaresche di Torino e del Piemonte. La manifestazione è supportata dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, che garantirà attraverso i propri insegnanti e fiduciari lo svolgimento dell’attività tecnica, e ad oggi ha già raccolto oltre 2.200 adesioni, destinate a crescere nelle prossime settimane con il coinvolgimento di oltre 100 istituti scolastici della regione.

Il direttore del Torneo

Giorgio Di Palermo, Direttore del Torneo: “Il Challenger 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ rappresenta un bel regalo per gli appassionati italiani e una nuova grande occasione per tutti i tennisti impegnati in quei giorni sulla terra rossa europea. I campioni usciti di scena nei primi giorni del Foro Italico avranno, infatti, l’opportunità di confrontarsi da domenica 14 a sabato 20 maggio al Circolo della Stampa Sporting; sugli storici campi torinesi troveranno le condizioni ideali per acquisire punti importanti per la classifica mondiale ATP. Questa nuova categoria premier garantisce, infatti, un alto tasso di qualità di tutti i partecipanti e rappresenta un’ottima opportunità per i giovani azzurri in rampa di lancio sul tour. Inoltre, vincere un torneo 175 potrebbe aiutare i giocatori anche a sognare in grande…. non ultimo un ritorno a Torino nel mese di novembre!”.

Pierangelo Frigerio, Consigliere Federale FITP: “Si apre un’altra stagione di grandi eventi che ci accompagnerà tutto l’anno. Torino sta diventando la capitale del tennis mondiale e dopo le Nitto ATP Finals ecco un Super Challenger 175, il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’. Il torneo si giocherà al Circolo della Stampa Sporting che nella storia è stato sede di numerosi eventi nazionali e internazionali. L’evento può diventare un’occasione importante per Torino e per tutto il territorio”.

Pietro Garibaldi, Presidente del Circolo della Stampa Sporting Torino: “La prima edizione del Challenger ATP ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ è una grande notizia per il Circolo della Stampa Sporting e per il movimento tennistico piemontese, per almeno tre motivi. Innanzitutto il torneo segna il ritorno del grande tennis nel restaurato Campo Stadio del Circolo della Stampa Sporting. In questi anni abbiamo rivissuto le emozioni dello Stadio attraverso manifestazioni e spettacoli pubblici (dalla rassegna artistica “Set in scena” diretta da Neri Marcorè alla rassegna del cinema all’aperto “Set in pellicola”), ma finalmente avremo un grande torneo in un grande stadio del tennis che riporterà a oggi le immagini storiche degli Internazionali del 1961 e degli incontri di Coppa Davis degli anni ‘70. Il secondo motivo riguarda il movimento tennistico piemontese; con il torneo di prequalificazione che si svolgerà presso il Circolo della Stampa Sporting a partire dal 23 aprile 2022, daremo a tutte le giovani leve tennistiche piemontesi e del resto d’Italia la possibilità di qualificarsi per un torneo internazionale di primo livello. Infine, il Challenger ATP ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ conferma il ruolo del Circolo della Stampa Sporting come casa del tennis piemontese in stretto legame con tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto in questi anni: il Comune di Torino, la Regione Piemonte, la Camera di commercio di Torino, la Sovrintendenza ai Beni Architettonici, le Fondazioni ex bancarie e lo sponsor Intesa Sanpaolo”.

Dario Gallina, Presidente della Camera di Commercio di Torino: “Siamo lieti di dare il nostro contributo alla realizzazione qui a Torino della prima edizione dell’evento ATP Challenger 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ che conferma ancora una volta l’importante ruolo della nostra città nella mappa degli eventi tennistici internazionali più prestigiosi e in generale nelle grandi manifestazioni sportive. L’appuntamento rappresenta inoltre una grande opportunità per valorizzare maggiormente le strutture sportive del territorio e in particolar modo il Campo Stadio del Circolo della Stampa Sporting, recentemente ristrutturato e da noi sostenuto fin dalla riapertura nel 2021”.

Michela Favaro, Vice Sindaca di Torino: “Lo sport è uno dei valori su cui investiamo, e siamo convinti che i giovani possano avvicinarsi alla pratica sportiva anche grazie a grandi eventi come il Super Challenger ATP 175. Appuntamenti come questo sono una festa per tutta Torino e siamo orgogliosi che siano ospitati nel Circolo della Stampa Sporting, un impianto sportivo patrimonio della città, inaugurato nel 1941. Torino è sempre più capitale del grande sport”.

Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport e Politiche giovanili - Regione Piemonte: “Il Piemonte è entusiasta di poter ospitare al Circolo della Stampa Sporting Torino un nuovo imperdibile evento per gli appassionati di tennis come quello che si annuncia essere il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’. Non solo Nitto ATP Finals, straordinario palcoscenico internazionale, ma un calendario sempre più ricco di appuntamenti agonistici che stanno trasformando il nostro territorio in un punto di riferimento italiano per questo sport. Come istituzioni dobbiamo continuare a lavorare per fare in modo che questo grande periodo continui a produrre frutti”.

Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo: "Nel percorso di sostegno al tennis intrapreso da Intesa Sanpaolo con le Nitto ATP Finals e le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals si apre oggi il nuovo capitolo del torneo Challenger 175. Gli atleti che si sfideranno al Circolo della Stampa Sporting, del quale sosteniamo il rilancio, esprimono capacità, energia, passione – le stesse della Banca nell’accompagnare ogni giorno lo sviluppo del Paese. Grazie a questo nuovo evento Torino si consolida come sede ideale per i grandi eventi sportivi e culturali”.

Gianni Ocleppo, Presidente del Comitato d’Onore Nitto ATP Finals: “Il Piemonte Open Intesa Sanpaolo è un evento importantissimo, del livello di un ATP 250. La partecipazione sarà di grande livello, data la collocazione del torneo nella seconda settimana degli IBI. Lo dimostra l’esperienza di questi giorni di Matteo Berrettini a Phoenix. Sono sicuro che ci sarà un parterre di grandi giocatori. Per lo Sporting è una grande occasione, e la conferma del suo ruolo strategico, anche in vista della prossima edizione delle Nitto ATP Finals. Per il Piemonte, l’ennesima conferma di essere diventata la regione più importante nel tennis europeo”.

Il Circolo della Stampa Sporting

Il Circolo della Stampa Sporting Inaugurato nel 1941, il circolo torinese nel corso della sua storia è stato sede di numerosi eventi nazionali, internazionali e giovanili di alto spessore. Proprio su questi campi si è disputata una fortunata edizione degli Internazionali d’Italia (vinta da Nicola Pietrangeli in finale su Rod Laver nel 1961); qui tra il 1948 e il 1973 l’Italia ha disputato sei sfide di Coppa Davis; qui nel 1966 si è disputata la finale dell’allora Federation Cup (con successo finale degli Stati Uniti di Billie Jean King). Qui il circuito challenger ha trovato un porto sicuro permettendo a numerosi campioni di muovere i primi passi importanti sulla strada del professionismo; basti citare l’ex numero 1 del mondo Lleyton Hewitt o le colonne del tennis azzurro Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Cosa sono i ‘Super Challenger’

Lo scorso settembre l’ATP ha presentato la riforma radicale del circuito Challenger per la stagione 2023. La riforma prevede un aumento record degli eventi e del montepremi, la semplificazione delle categorie e l’ottimizzazione del calendario. Questi i principali cambiamenti: le categorie sono state ridotte da sei a quattro (Challenger 50, Challenger 75, Challenger 100 e Challenger 125). A questi sono state aggiunte tre settimane di eventi ‘premium’ (Challenger 175). Saranno 195 dunque i tornei del Challenger Tour 2023 (contro i 182 del 2022) per un ammontare complessivo di 21,1 milioni di dollari di montepremi (contro i 13,2 milioni di dollari del 2022, pari al +60%). Tutti i match del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ saranno trasmessi in diretta sulla tv della Federazione Italiana Tennis e Padel SuperTennis Tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.