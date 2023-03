Tennis, Swiatek si ritira a Miami: infortunio ad una costola

La campionessa in carica Iga Swiatek si è ritirata dal Miami Open a causa di un infortunio alla costola. La polacca numero 1 del Mondo avrebbe dovuto affrontare Claire Liu al secondo turno, invece, l'avversario di Liu sarà Julia Grabher, 94esima classificata. In qualità di testa di prima serie, Swiatek ha ricevuto un bye al primo turno nel torneo sul cemento che ha vinto un anno fa durante una serie di 37 partite senza sconfitte che è stata la più lunga nel tennis femminile in un quarto di secolo. Swiatek ha detto dopo la sconfitta per 6-2, 6-2 contro la futura campionessa Elena Rybakina nelle semifinali del BNP Paribas Open che la sua costola le dava fastidio.