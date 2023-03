Tennis, Djokovic: "Niente Us Open? La mia salute è più importante"

"Nessun rimpianto". Novak Djokovic non fa passi indietro rispetto alle sue scelte no vax, anche se il no delle autorità Usa all'ingresso ad Indian Wells e la mancata partecipazione al torneo californiano gli sono costati la perdita del numero 1 della classifica mondiale del tennis. "Ho imparato nel corso della vita che i rimpianti ti trattengono e ti fanno vivere nel passato - ha detto alla Cnn il tennista serbo - ed è esattamente ciò che non voglio fare. Certo, nemmeno voglio vivere troppo nel futuro... Semplicemente, voglio vivere il più possibile nel presente, ovviamente pensando a come creare un futuro migliore".

Djokovic: "Alcaraz merita il primo posto"

Quanto al nuovo numero 1 del ranking Atp, Djokovic ha dichiarato: "Mi congratulo con Alcaraz. Merita assolutamente di tornare al primo posto". Quanto al vaccino, "le decisioni sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo", ha aggiunto Djokovic. Ora il serbo spera che la situazione cambi per gli Us Open, al via dal 28 agosto. "La situazione attuale è tale che spero possa cambiare nel corso dell'anno, in occasione degli US Open: è il torneo più importante per me sul suolo americano. Non so - la conclusione - se mi sarà permesso di partecipare. Il fatto che io possa o meno giocare dipende ovviamente dalle decisioni delle massime autorità governative. Aspetto di capire".