Tennis, Fognini ko contro Struff al primo turno a Miami

MIAMI (FLORIDA) - Dopo Indian Wells, Fabio Fognini viene eliminato al debutto anche al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 stagionale che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista azzurro, numero 91 della classifica Atp, che in questo torneo aveva raggiunto la semifinale nel 2017 venendo poi fermato da Nadal, si è arreso dinanzi al tedesco Jan-Lennard Struff (103) dopo due ore e 36' di gioco con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4. Altalena di emozioni nel primo set,con break e contro break, ma alla fine la spunta il teutonico. Più regolare il secondo, con l'italiano che ristabilisce l'equilibrio strappando il servizio all'avversario nel momento decisivo. Grande rammarico, invece, per il terzo e decisivo set: sotto 5-4 ma avanti 40-15, Fognini spreca quattro palle del 5-5 e al primo matchpoint lascia la vittoria a Struff. Il 35enne di Arma di Taggia rimane a Miami per giocare il doppio in coppia con Bolelli.