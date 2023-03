Berrettini modalità portiere: chiama in causa Donnarumma

Berrettini, meglio tennista che portiere

Grande appassionato di calcio, e tifoso della Fiorentina, l'azzurro si trova più a suo agio con la racchetta in mano che con i guanti da estremo difensore. Nelle immagini, infatti, si vede lui che neutralizza il primo tiro in tuffo; poi, però, si lascia trafiggere da un pallonetto all'apparenza molto semplice da parare. Berrettini, dunque, chiama in causa Gianluigi Donnarumma, numero uno della Nazionale italiana e portiere del Psg: "Penso che lascerò a te il ruolo di portiere". E a giudicare dalle immagini non ha tutti i torti.