Tennis, Atp Miami: Sinner archivia Dimitrov e sfiderà Rublev

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner non sbaglia contro Grigor Dimitrov (numero 27 al mondo) ed accede agli ottavi di finale del Master 1000 di Miami. Il tennista altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4 in 87' confermano l'ottimo stato di forma (14 vittorie nelle ultime 16 con record di 18-4 in questo inizio stagione). Sinner ha chiuso la partita con il 60% di prime di servizio in campo ottenendo il 69% di punti oltre ad aver imposto, nuovamente, il suo ritmo forsennato ed implacabile: doppio break nel 1° set mentre nel 2°, dopo aver recuperato quello di svantaggio, ha strappato il servizio a Dimitrov proprio al 10° gioco per il 6-4 finale. L'azzurro affronterà agli ottavi il russo Andrey Rublev con il quale è 2-2 negli scontri diretti ma entrambi i successi del russo sono arrivati da ritiri di Jannik che cercherà di confermare i quati di finale del 2021.