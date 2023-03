Tennis, super Sonego a Miami: batte Tiafoe e vola agli ottavi

MIAMI (FLORIDA) - Dopo aver superato Thiem 2-0 al primo turno e il britannico Evans al secondo (2-1), il tennista torinese Lorenzo Sonego supera anche lo statunitense Frances Tiafoe e vola agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. L'italiano, numero 59 della classifica mondiale, in poco più di un'ora ha battuto 6-3 6-4 il 25enne americano, numero 14 del ranking Atp e 12ª testa di serie del torneo. L'azzurro ha servito molto bene, mettendo a referto ben 8 ace, 76% alla prima di servizio e 31/34 punti conquistati (91%). Al prossimo turno affronterà il 24enne argentino Francisco Cerundolo, numero 31 al mondo. Sfida inedita tra i due, che non si sono mai ritrovati uno di fronte all'altro.