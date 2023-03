Tennis, diretta Sonego-Rublev: dove vederla in tv e in streaming

MIAMI (FLORIDA) - Dopo la qualificazione di Sonego, che ha battuto Tiafoe ed è volato agli ottavi di finale dell'Atp di Miami, l'Italia fa ora il tifo per l'altro azzurro ancora in gara: Jannik Sinner. L'altoatesino, per conquistare il pass per i quarti, dovrà vedersela contro il russo Andrey Rublev. Percorso netto fin qui per il 21enne di San Candido che, senza perdere un set, ha fatto fuori prima il serbo Djere e poi il bulgaro Dimitrov. Clean sheet anche per il 25enne di Mosca che ha estromesso dalla competizione l'americano Wolf e il serbo Kecmanovic. Sinner e Rublev, rispettivamente numero 11 e numero 7 della classifica mondiale, si sono affrontati già quattro volte e il bilancio e in perfetta parità. Il primo faccia a faccia fu nel 2020 a Vienna e ad aver la meglio fu il sovietico. L'azzurro, però, portò a casa il quarto di finale a Barcellona nel 2021 e l'anno seguente battè l'avversario anche a Monte Carlo. Infine la sfida della scorsa stagione al Roland Garros che vide trionfare Rublev, con l'azzurro costretto al ritiro per un infortunio al ginocchio.