Tennis, Sinner show a Miami: stende Rublev in due set e vola ai quarti

MIAMI (FLORIDA) - Jannik Sinner vola ai quarti di finale del "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. L'altoatesino ha vinto in due set con il punteggio di 6-2 6-4 contro il russo Andrey Rublev. Percorso netto fin qui per il 21enne di San Candido che, senza perdere un set, ha fatto fuori, il serbo Djere, poi il bulgaro Dimitrov e ora Rublev. L'azzurro, che ha letteralmente annichilito il russo concedendo appena 10 punti al servizio e non andando mai in difficoltà, si giocherà ora l'accesso alla semifinale contro il vincente del confronto tra Van de Zandschulp e Ruusuvuori.