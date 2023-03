Tennis, Wta Miami: Rybakina ai quarti, affronterà Trevisan

Sarà Elena Rybakina a sfidare Martina Trevisan ai quarti di finale del " Miami Open ", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La tennista kazaka , decima testa di serie, ha battuto la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-4, 6-3.

Il tabellone prende forma: le altre sfide dei quarti di finale

Ai quarti anche la russa Ekaterina Alexandrova che vince il primo set 7-6 (0), perde i primi due game del secondo, ma avanza dopo l'infortunio di Bianca Andreescu, costretta ad abbandonare il campo su una sedia a rotelle per un infortunio alla caviglia. Alexandrova affronterà nei quarti la ceca Petra Kvitova che ha eliminato la russa Varvara Gracheva in due set. Ai quarti anche la numero 2 del tabellone, la bielorussa Aryna Sabalenka che si è imposta sulla ceca Barbora Krejcikova e si giocherà un posto in semifinale contro la rumena Sorana Cirstea.