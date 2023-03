Tennis, Nadal: "Non posso confermare il rientro a Montecarlo"

"Non posso confermare che giocherò a Montecarlo, le cose si vedono giorno per giorno. Preferisco dire le cose quando le so davvero". Così Rafael Nadal parlando con la stampa spagnola a Palma di Maiorca a margine di un evento della sua Fondazione. Il tennista spagnolo è iscritto al Monte Carlo Masters 1000 (dal 9 al 16 aprile), come hanno confermato gli organizzatori la scorsa settimana attraverso i social del torneo, ma la sua presenza è in dubbio a causa dei problemi fisici che lo hanno già costretto a saltare la trasferta americana per i tornei di Indian Wells e Miami. "Non so da chi vengano queste informazioni, ma ovviamente se fosse vero lo confermerei ma purtroppo non posso confermarlo. Sto seguendo il mio corso - ha spiegato Nadal - e non so quando tornerò a giocare, questa è la verità. Sono in una fase di lavoro crescente ma non so quando tornerò".