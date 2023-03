Tennis, Trevisan si arrende alla Rybakina: ko ai quarti di Miami

MIAMI (Stati Uniti) - L'avventura di Martina Trevisan al Wta Master 1000 di Miami si è interrotta ai quarti di finale. La tennista azzurra non ha avuto scampo contro la numero 10 al mondo Elena Rybakina che si è imposta con un secco 6-3, 6-0 in appena 63 minuti di partita. La tennista kazaka accede in semifinale dove attende la vincente di Pegula-Potapova. La tennista fiorentina, numero 25 del seeding, nulla ha potuto contro la campionessa in carica di Wimbledon, numero 10 del seeding ma già numero 7 del ranking grazie al suo incedere nel torneo in corso in Florida, ma può consolarsi con l'ottenimento del best ranking al numero 20 della classifica.