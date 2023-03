Tennis, Wta Miami: Pegula sfiderà Rybakina in semifinale

Sarà Jessica Pegula a sfidare Elena Rybakina in una delle due semifinali del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La statunitense, numero 3 del tabellone, raggiunge la sua settima semifinale in un 1000 superando in rimonta Anastasia Potapova (n.27) per 4-6 6-3 7-6(2) dopo due ore e 36 minuti di gioco, cancellando due match-point sul 4-5 nel terzo parziale. Prima americana a raggiungere per due anni di fila la semifinale a Miami dopo Serena Williams (2014-15), affronterà la campionessa di Indian Wells Rybakina, che dopo aver eliminato Martina Trevisan continua la sua corsa per diventare la quinta tennista di sempre a completare il "Sunshine Double". La Pegula si è aggiudicata entrambi i precedenti.

In programma oggi gli ultimi due quarti della parte bassa del tabellone: Kvitova-Alexandrova e Sabalenka-Cirstea.