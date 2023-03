Tennis, Sinner inarrestabile: batte Ruusuvuori e vola in semifinale a Miami

MIAMI (FLORIDA) - Su Miami si è abbattuto l'uragano Jannik Sinner . Il tennista altoatesino strapazza il finlandese Ruusuvuori e vola in semifinale . Percorso netto fin qui per il 21enne di San Candido che non ha perso nemmeno un set. Tutto facile per il numero 11 al mondo e 10 del seeding che si sbarazza dell'avversario dopo appena un'ora e 16' di gioco. A rallentare il ritmo forsennato dell'azzurro ci ha però pensato la pioggia che si è abbattuta su Miami all'inizio del secondo set costringendo l'arbitro a sospendere la gara per oltre due ore con l'italiano che aveva già archiviato il primo set (6-3) ed era avanti anche al secondo per due game a zero. Riprese le ostilità, Sinner l'ha chiusa con un largo 6-1 conquistando così la terza semifinale in un Atp 1000, la seconda a Miami e la seconda consecutiva dopo Indian Wells. Adesso dovrà vedersela contro il vincente tra Alcaraz e Fritz.

Le parole di Sinner dopo il successo contro Ruusuvuori

Grande felicità per Sinner dopo la vittoria contro Ruusuvuori: "Lo conosco bene, non è mai facile affrontarlo. Ho vinto i punti importanti, non è facile fermarsi quando sei in vantaggio. Al ritorno in campo dopo lo stop per pioggia le condizioni erano diverse, le palle erano pesanti". E ora sotto con la semifinale contro il vicente tra Alcaraz e Fritz: "Ogni volta che scendo in campo faccio del mio meglio, se sto bene so di potermela giocare con chiunque e devo abituarmi alle partite importanti. Sono contento di essere ancora in semifinale. Ho giocato un buon tennis, ero concentrato e ho risposto meglio. Vediamo in semifinale come andrà".