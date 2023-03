Sanremo Tennis Cup, Vavassori vince il derby torinese contro Lavagno e vola ai quarti

SANREMO - Andrea Vavassori ha vinto, dopo oltre due ore di gioco, il derby torinese contro Edoardo Lavagno (7-5 7-6), che gli ha garantito l'accesso ai quarti di Finale della Sanremo Tennis Cup che si disputeranno domani. Nella Sanremo Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Sanremo, la sfida tra i due torinesi se l'è portata a casa Vavassori che entra così a far parte dei migliori 8 della competizione: "Partita durissima, sapevo che lui stava giocando bene, lo conosco da quando siamo piccoli, siamo amici ed entrambi di Torino. Lui sta crescendo tantissimo, una partita intensa su un campo veloce dove non era facile avere degli scambi così rapidi. L'ho spuntata di poco, dopo due ore, è stata dura, l'ho spuntata giocando bene l'ultimo tie-break".