Berrettini gira pagina: "Adesso testa a Montecarlo"

MIAMI (Stati Uniti) - Settimane americane molto complicate per Matteo Berrettini tra i Master 1000 di Indian Wells e Miami oltre alla partecipazione al torneo challenger di Phoenix dove è stato eliminato ai quarti di finale. Il tennista romano però saluta gli Usa con fiducia per la stagione della terra rossa, su Instagram: "Non i risultati che speravo a Indian Wells, Phoenix e Miami. Ma in campo ho fatto molti progressi. Ora sposto il mio focus sulla stagione sulla terra rossa. Non vedo l'ora di allenarmi forte in vista di Monte Carlo". Berrettini oggi si trova ak 23° posto nel ranking Atp, l'anno scorso causa infortunio perse praticamente tutta la stagione del rosso compreso il Master 1000 di Roma.