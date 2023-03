Diretta Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere in tv la semifinale

Dopo Indian Wells, è ancora Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner in semifinale in un Masters 1000, questa volta a Miami. Il numero uno del ranking mondiale ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 contro lo statunitense Taylor Fritz. Nei precedenti tra l'azzurro e Alcaraz, il campione spagnolo è in vantaggio per 4-2 e si è imposto negli ultimi due (nei quarti degli Us Open 2022 e in semifinale ad Indian Wells due settimane fa).