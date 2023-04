Tennis, ranking Atp: Sinner torna in Top 10

L'eliminazione di Taylor Fritz ai quarti di Miami spalanca le porte dei top 10 all'altoatesino Jannik Sinner, il quale torna matematicamente nel club più esclusivo del mondo per la prima volta dal 2 ottobre scorso. In base alle proiezioni in tempo reale della classifica ATP, con i punti conquistati finora a Miami Sinner è virtualmente numero 9 del mondo, suo best ranking eguagliato, davanti proprio a Fritz per 50 punti. Anche se dovesse perdere in semifinale contro Carlos Alcaraz, l'altoatesino potrebbe essere scavalcato solo da Karen Khachanov. Ma il russo, in campo come atleta neutrale, potrebbe riuscirci solo vincendo il titolo. Se invece Sinner dovesse trionfare a Miami arriverebbe al numero 6 del mondo.