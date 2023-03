Tennis, Wimbledon fa dietrofront: ok a giocatori russi e bielorussi

LONDRA (Inghilterra) - Ufficiale, i tennisti russi e bielorussi potranno partecipare all'edizione 2023 di Wimbledon. Lo scorso anno dopo l'invasione dell'Ucraina si era adottato il divieto totale per i tennisti con passaporto russo e bielorusso ma la decisione comunicata oggi segue l'indicazione del Cio che mercoledì scorso ha invitato le federazioni internazionali a valutare la possibilità di farli gareggiare purché 'neutrali' e non legati alle politiche dei loro governi. Gli organizzatori hanno deciso, a nome dell'All England Club e del comitato di gestione, di "accettare le loro iscrizioni come atleti 'neutrali' rispettando condizioni appropriate". Proibite dunque "espressioni di sostegno all'invasione russa dell'Ucraina in varie forme e divieto di ingresso per quei giocatori che ricevono finanziamenti dagli stati russi e/o bielorussi in relazione alla loro partecipazione al torneo". Luce verde per Daniil Medvedev (numero 5 al mondo), Andrey Rublev (numero 7 al mondo)e Karen Khachanov (numero 16 al mondo) unici tennisti russi in Top 20.