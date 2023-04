Tennis, Sinner show e Alcaraz ko: è finale a Miami contro Medvedev

MIAMI (Stati Uniti) - Uno strepitoso Jannik Sinner conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami grazie ad una semifinale da urlo portata a casa in rimonta dal 21enne altoatesino contro Carlos Alcaraz. L'azzurro, n.11 al mondo, ha eliminato per 6-7(4/7), 6-4, 6-2 il 19enne spagnolo n.1 della classifica Atp e campione in carica: ora per diventare campione bisognerà superare il 27enne russo Daniil Medvedev che nella semifinale ha portato a casa il derby contro Khachanov. Dopo questa eliminazione, Alcaraz da domani perderà il suo posto da numero 1 al mondo in favore del serbo Novak Djokovic. Sinner ha centrato invece la sua seconda finale in Florida e diventa il primo italiano a raggiungere due finali in un Masters 1000.