Tennis, Errani e Cocciaretto show: sono in semifinale a Potosì

Continua la corsa di Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto giunte nelle semifinali del "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125k che si sta disputando in Messico sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino. Nella notte italiana la 35enne di Massa Lombarda, n.99 WTA e settima testa di serie, ha eliminato agevolmente nei quarti per 6-2 6-1 la tedesca Tatjana Maria, n.65 WTA e seconda favorita del seeding, centrando il quarto successo in altrettante confronti. Prossima avvesaria della Errani sarà in semifinale la slovena Kaja Juvan, n.143 del ranking.