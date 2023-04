Sanremo Tennis Cup, Cornea e Skugor campioni del doppio

Ci sono i due nomi dei primi vincitori della Sanremo Tennis Cup 2023, torneo challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Sanremo: sono il rumeno Victor Vlad Cornea e il croato Franko Skugor che insieme hanno vinto il titolo del tabellone di doppio battendo in finale la coppia formata da Nikola Cacic (Srb) e Marcelo Demoliner (Bra) con lo score di 62 63. La finale del doppio ha aperto il programma odierno con tre match tutti giocati sul Centrale davanti ad un pubblico che è cresciuto con il passare del tempo sino ad offrire una cornice davvero entusiasmante anche per i protagonisti scesi in campo che raramente –secondo quanto detto da loro stessi –si sono trovati di fronte a tanta folla in un Challenger.