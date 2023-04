Sinner: "Non stavo bene questa mattina, grazie per l'affetto"

MIAMI (Stati Uniti) - Il Masters 1000 di Miami si conferma stregato per Jannik Sinner che perde la seconda finale in tre anni e questa volta per mano di Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino ha pagato le dure condizioni climatiche ma lascia gli Stati Uniti con buone sensazioni (semifinale Indian Wells e finale a Miami) tornando al suo best ranking al numero 9, queste le sue parole nel post-partita: "Congratulazioni Daniil, hai giocato un tennis incredibile adesso inizia la stagione del rosso e vediamo come te la caverai lì (ride,ndr). Grazie al mio team, stamattina non ci siamo non al amelgio, non stavo molto bene, non ho potuto giocare al mio meglio ma grazie per il sostegno che vuol dire moltissimo per me. Due anni fa non ho vinto, quest'anno non ho vinto ma spero di poter alzare il trofeo più grosso".