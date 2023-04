Tennis, ranking Atp: Djokovic numero 1, Sinner in top 10

La sconfitta di Alcaraz contro Sinner a Miami riporta Novak Djokovic in vetta alla classifica ATP. Il serbo inizia la sua 381ma settimana in carriera da numero 1 del mondo e già è a Monte Carlo per allenarsi in vista del Masters 1000 della prossima settimana. Sarà la prossima tappa del duello con Alcaraz, che si era ripreso la vetta della classifica due settimane fa grazie al titolo conquistato al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells. In Top 10 guadagnano una posizione anche Daniil Medvedev (n.4) e Andrey Rublev (6) . Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 . Novak Djokovic (SRB) 7.160 +1, 2 . Carlos Alcaraz (ESP) 6.780 -1, 3 . Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.770, 4 . Daniil Medvedev 5.150 +1, 5 . Casper Ruud (NOR) 5.005 -1, 6 . Andrey Rublev 3.470 +1, 7 . Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.450 -1, 8 . Holger Rune (DEN) 3.370, 9 . Jannik Sinner (ITA) 3.345 +2, 10 . Taylor Fritz (USA) 3.065.

Sinner eguaglia il best ranking: torna n.9 del mondo

Jannik Sinner archivia il Sunshine Double con la terza sconfitta in una finale ATP della carriera, la seconda su due a Miami e in un Masters 1000. La terza finale stagionale dopo quella vinta a Montpellier e quella persa a Rotterdam sempre contro Daniil Medvedev che in Florida l'ha sconfitto per la sesta volta di fila, consente comunque a Sinner di eguagliare il suo best ranking e risalire alla posizione numero 9 della classifica ATP. Capace di battere a Miami due Top 10, Andrey Rublev e Carlos Alcaraz, dopo i primi tre mesi dell'anno Sinner lascia la Florida con buone sensazioni. E con un significativo quarto posto nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica che considera i soli piazzamenti del 2023 che farà emergere i qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino. Davanti all'altoatesino, alla vigilia della lunga stagione sulla terra rossa in Europa, ci sono oggi solo Medvedev, Novak Djokovic e Alcaraz. A Miami ha gioito anche Lorenzo Sonego che ha raggiunto gli ottavi di finale battendo l'ex Top 5 Dominic Thiem, Daniel Evans e Frances Tiafoe (numero 29 e 14 al momento del match). Così è tornato fra i primi 50 del mondo, alla posizione numero 47 questa settimana. Complessivamente, sono ben 18 gli italiani in Top 200.