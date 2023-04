Sinner ko a Miami contro Medvedev, tutta colpa di Alcaraz

Sono terribili gli intrecci del tennis, non tengono conto di nulla, non delle leggi fisiche, tanto meno delle regole matematiche. Sono come spirali che avvicinano e allontanano dall’obiettivo sperato, in un gioco beffardo e un po’ nevrastenico nel quale non v’è certezza alcuna. Da Alcaraz che polverizza Medvedev nella finale di Indian Wells, a Sinner che strapazza Alcaraz nel terzo set di Miami, fino a Medvedev che si accomoda sulla poltrona più alta del torneo nello stadio dei Miami Dolphins, senza nemmeno chiedere permesso a Sinner, corre il filo ingarbugliato di una realtà dura da accettare, nella quale è quasi impossibile mantenersi sempre in tiro, sempre al meglio, reattivi e in grado di contrastare qualsiasi evenienza. Vi riesce Medvedev, unendo la personale stravaganza alla follia che aleggia nel Tour e per qualche verso riesce ad attutirla, forse a disinnescarla. È la quinta finale consecutiva cui partecipa, la quarta che vince. Rotterdam, Doha, Dubai, poi la sconfitta a IW, ora il titolo di Miami, il quinto nei Masters 1000. Sinner è semplicemente costretto ad accettare il verdetto. Gli pesa di sicuro, e va capito. Finalista a Miami già nel 2021, aveva trovato l’amico Hurkacz - suo compagno di doppio in quella stagione - del tutto insensibile ai suoi tentativi di dominare gli scambi. Servizio e volée dall’alto dei quasi due metri del polacco. «Vi sarà un’altra occasione», disse Sinner salutando il pubblico. La stessa che ha ripetuto ieri, nel corso della premiazione.