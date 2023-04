Tennis, Sinner incoronato da Barazzutti: "Può diventare il numero uno"

"Jannik continua a crescere ed è uno dei candidati a diventare il numero 1 del futuro. Il migliore secondo resta ancora Djokovic che però tra due o tre anni smetterà e resterà quindi campo libero dove non solo per lui". Così Corrado Barazzutti, ex capitano della Coppa Davis, commenta in esclusiva a LaPresse il ritorno di Jannik Sinner nella top ten del ranking Atp. "Ormai Jannik è tra i primi del Mondo e ci si aspetta possa arrivare fino in fondo anche a vincere finalmente un torneo importante, un Masters 1000 o uno Slam, anche se fino quando ci sarà in giro Djokovic in buone condizioni sarà difficile per tutti", ha aggiunto.



Barazzutti sulle Finals, Medvedev e Alcaraz Attualmente Sinner è quarto nella Race e continuando così a fine anno dovrebbe riuscire a partecipare alle Finals di Torino. "Vedo uno Jannik sempre consistente, non credo avrà problemi a qualificarsi. Sta giocando bene e credo questo sia il suo livello", ha detto ancora Barazzutti. Tornando sulla sconfitta di ieri contro Medvedev in finale, l'ex ct di Davis ha dichiarato: "Contro Medvedev è sempre complicato giocare per Sinner, non si trova particolarmente bene. Il russo è uno che sbaglia pochissimo, gli fa giocare sempre una palla in più e serve molto bene. Paradossalmente per Sinner è meglio affrontare un giocatore più brillante come Alcaraz, che attacca di più e qualcosa concede".



Riguardo al futuro: "Idee molto chiare su dove arrivare" Infine guardando al futuro e al rapporto con il suo nuovo super coach Darren Cahill, Barazzutti ha detto: "Non so quali fossero i motivi della separazione da Riccardo Piatti, ma Sinner è uno con le idee molto chiare su dove vuole arrivare e probabilmente era un problema di fiducia per cui ha deciso di cambiare".

