Gran tifo per Sinner contro Medvedev: gli ascolti di Sky

Jannik Sinner non è arrivato al top all'appuntamento con la finale dell'ATP Masters 1000 di Miami e il russo Daniil Medvedev ne ha subito approfittato, ma non per questo gli appassionati di tennis hanno mancato l'evento. La cavalcata del talento azzurro è stata talmente esaltante, con il top raggiunto nella semifinale giocata e vinta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che all'ultimo atto del torneo in Florida erano presenti in tanti davanti agli schermi di Sky. Tanto che la tv satellitare ha fatto registrare grandi ascolti anche in quest'occasione.