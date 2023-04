Tennis, Cecchinato batte Schwartzman: è agli ottavi ad Estoril

ESTORIL (Portogallo) - Marco Cecchinato approda agli ottavi del "Millennium Estoril Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il siciliano, numero 95 del mondo, piega per 6-3, 7-6(8) l'argentino Diego Schwartzman, numero 38 del ranking e settima testa di serie. Il 30enne palermitano batte così per la seconda volta in carriera (l'altra nella finale dell'Atp di Buenos Aires nel 2019) il coetaneo argentino, che resta avanti nei precedenti (4-2) e che lo aveva sconfitto negli ultimi tre match. Cecchinato attende ora il vincente del derby italiano fra Fabio Fognini e Alessandro Giannessi.