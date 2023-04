Nadal e Alcaraz saltano Montecarlo: gli annunci social

Rafa Nadal si affida a Twitter per rompere gli indugi e sciogliere le incertezze sul suo futuro. Niente rientro a Montecarlo, dunque, per l'ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel match del secondo turno degli Australian Open perso contro McDonald e che lo ha costretto a saltare anche i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. La speranza è quello di vederlo al Roland Garros, il suo torneo, quello portato a casa per ben 14 volte. Questo il messaggio di Nadal: "Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto".