Tennis, Estoril Open: Cecchinato vince contro Fognini e vola ai quarti

È Marco Cecchinato a staccare il pass per i quarti di finale del 'Millennium Estoril Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il 30enne di Palermo, n.96 ATP, dopo aver eliminato all’esordio l’argentino Schwartzman, n.36 del ranking e settimo favorito del seeding, si è aggiudicato in rimonta per 4-6 6-3 6-3, dopo quasi due ore di lotta, la sfida tutta italiana contro Fabio Fognini, n.97 Atp, che al primo turno aveva lasciato solo tre giochi al qualificato Alessandro Giannessi, n.224 del ranking. Il derby, però, è stato pesantemente condizionato da un infortunio alla caviglia destra del 35enne di Arma di Taggia.