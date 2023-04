Tennis, Arnaldi batte Coppejans e vola ai quarti a Murcia

Prosegue il percorso di Matteo Arnaldi a Murcia. Numero 116 del mondo, il tennista ligure si è qualificato per i quarti di finale del "Costa Calida Region de Murcia" Challenger sulla terra rossa da 73 mila euro nella città natale di Carlos Alcaraz, che si è fatto vedere in questi giorni in tribuna. Il 22enne sanremese ha sconfitto per 3-6 6-4 6-4 il belga Kimmer Coppejans (numero 196 ATP), che non aveva mai affrontato in carriera. Giocherà così il suo secondo quarto in un Challenger nel 2023. Anche il primo l'ha raggiunto in Spagna, a Tenerife, e gli ha portato bene. Ha vinto infatti il titolo nella finale tutta italiana contro Raul Brancaccio. Arnaldi affronterà per la prima volta il kazako Mikhail Kukushkin, 35enne numero 319 del mondo questa settimana. Famoso per i suoi colpi piatti, con pochissima rotazione, è stato al massimo numero 39 ATP nel 2019. Vanta un titolo nel circuito maggiore, a San Pietroburgo nel 2010.