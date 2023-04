Tennis, Musetti vola ai quarti dell'Atp di Marrakech

MARRAKECH (MAROCCO) - Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del "Grand Prix Hassan II", Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Arrivato al primo turno in qualità di testa di serie numero uno del torneo, il 21enne tennista carrarino, numero 21 della classifica mondiale, ha liquidato negli ottavi il francese Hugo Gaston, 104esimo del ranking, con il punteggio di 6-2 6-3 interrompendo così uno score di cinque sconfitte di fila in questo 2023. Per un posto in semifinale il toscano se la vedrà contro il transalpino Alexandre Muller, vittorioso con un doppio 6-4 contro l'altro azzurro Francesco Passaro. Questo sarà il primo scontro diretto tra i due.