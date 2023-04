Musetti saluta l'Atp di Marrakech ai quarti, Muller vince in tre set

MARRAKECH (Marocco) - Esce di scena nei quarti di finale del "Grand Prix Hassan II", sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco, Lorenzo Musetti. Il 21enne tennista carrarino, n.21 Atp e prima testa di serie, si è arreso per 6-3 1-6 6-4 al francese Alexandre Muller, alla sua prima semifinale Atp della carriera. In semifinale anche Roberto Carballes Baena, che ha eliminato per 6-3 2-6 6-2 l'olandese Tallon Griekspoor, quarta forza del seeding: lo spagnolo se la vedrà per un posto in finale con il britannico Daniel Evans. Muller dovrà attendere il match tra l'australiano Christopher O'Connell, n.87 del ranking, o Pavel Kotov, 24enne russo numero 114.