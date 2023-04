Tutto pronto a Montecarlo in attesa del via del Masters 1000 di tennis, il primo sulla terra rossa della stagione. Il numero 1 Nole Djokovic e Jannik Sinner si sono esibiti con alcuni scambi nel cuore della città del Principato davanti a molti appassionati per dare un piccolo antipasto dell'annunciato show del torneo. Non ci saranno Nadal e Alcaraz, ma non mancano di certo i big sulla terra monegasca, e proprio Sinner e Djokovic potrebbero incontrarsi ai quarti di finale.